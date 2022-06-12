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Оккупанты повредили 705 медучреждений в Украине, 115 - полностью уничтожены

Оккупанты повредили 705 медучреждений в Украине, 115 - полностью уничтожены

Киев • УНН

 • 118371 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения повредили 705 объектов здравоохранения, из них 115 было полностью уничтожено. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский, пишет УНН.

Цитата

«По состоянию на сегодняшний день мы имеем 705 объектов учреждений здравоохранения, из которых 115 полностью уничтожены. На самом деле цифра поразительная. И мы понимаем, что есть большие объекты, как многие профильные больницы. Есть небольшие амбулатории. Есть среднего развития объекты. И все разной степени повреждения», – говорит Боруховский.

Детали

По его словам, по состоянию на сегодняшний день аналитики Минздрава считают, что на восстановление всех поврежденных медицинских объектов понадобится 34 млрд грн.

А если говорить о модернизации и приведении заведений к более современным стандартам – эта цифра будет еще больше, заметил замминистра.

Ранее

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 24 февраля по состоянию на 23 мая российские оккупанты совершили 248 нападений на заведения здравоохранения Украины.

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