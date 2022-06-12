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Окупанти пошкодили 705 медзакладів в Україні, 115 - повністю знищені

Окупанти пошкодили 705 медзакладів в Україні, 115 - повністю знищені

Київ • УНН

 • 118371 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення пошкодили 705 об'єктів охорони здоров'я, з них 115 було повністю знищено. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, пише УНН.

Цитата

«Станом на сьогодні ми маємо 705 об'єктів закладів охорони здоров'я, з яких 115 повністю знищені. Насправді цифра вражаюча. І ми розуміємо що є більші об'єкти, як багато профільні лікарні. Є невелики амбулаторії. Є середнього розвитку об'єкти. І всі різного ступеня пошкодження», - каже Боруховський.

Деталі

З його слів, станом на сьогодні аналітики МОЗ вважають, що на відновлення всіх пошкоджених медичних об'єктів знадобиться 34 мрлд грн.

А якщо говорити про модернізацію і приведення закладів до більш сучасних стандартів - ця цифра буде ще більшою, зауважив заступник міністра.

Раніше

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 24 лютого станом на 23 травня російські окупанти здійснили 248 нападів на заклади охорони здоров'я України.

Українські Національні Новини

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