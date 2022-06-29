ВОЗ подтвердила 323 атаки на медучреждения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на среду, 29 июня, Всемирная организация Здравоохранения подтвердила более 300 нападений на медицинские учреждения в Украине. Об этом сообщает Бюро ВОЗ в Украине, пишет УНН.
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"По состоянию на 29 июня ВОЗ подтвердила 323 атаки на медицинские учреждения в Украине. Эти нападения произошли в период с 24 февраля по 19 июня и привели к 76 смертям и 59 ранениям. Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", - сообщили в Бюро.
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По данным Минздрава Украины, по состоянию на 12 июня российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения повредили 705 объектов здравоохранения, из них 115 было полностью уничтожено.