Россия заявила о сбитии беспилотника в Рязанской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Около 2:30 ночи 30 августа в Рязанской области прогремели взрывы. По информации министерства обороны России, регион атаковал беспилотник, сбитый средствами ПВО, передает УНН.
Цитата
"Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
Дополнение
В ночь на 30 августа Россия заявила о сбитии беспилотников в Калужской, Орловской и Брянской областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пскове после нападения БПЛА на аэропорт ввели план "Эдельвейс"