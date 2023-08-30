Росія заявила про збиття безпілотника у Рязанській області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Близько 2.30 ночі 30 серпня у Рязанській області пролунали вибухи. За інформацією міністерства оборони росії, регіон атакував безпілотник, який був збитий засобами ППО, передає УНН.
Цитата
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Рязанської області", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У ніч на 30 серпня росія заявила про збиття безпілотників у Калузькій, Орловській та Брянській областях.
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