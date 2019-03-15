Россия заселяет Крым своими гражданами, чтобы предотвратить деоккупацию полуострова — Чубаров

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 6060 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11171 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10919 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43783 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94255 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140239 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130473 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71393 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188912 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150847 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9500 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13113 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17106 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20053 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 412 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6060 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11171 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140239 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12907 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15146 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17568 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20475 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22019 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Россия заселяет Крым своими гражданами, чтобы предотвратить деоккупацию полуострова — Чубаров

Киев • УНН

 • 13947 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. На территории Крымского полуострова проживает до 500 тыс. человек, которых переселили на территорию из России. Этот фактор позволяет ей удерживать Крым в случаи деоккупации. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в интервью изданию Новое Время, передает УНН.

Россия заселяет Крым своими гражданами, чтобы предотвратить деоккупацию полуострова — Чубаров

“Россия заселяет Крым своими гражданами, и не столько по тому, что она без них там не может обойтись. Это как дополнительный фактор, который позволяет ей удерживать Крым в случаи деоккупации, а ее даже в Кремле не исключают. Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньшее, чем это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать” — отметил Чубаров.

Он добавил, что России на территории Крыма не нужны люди, которые не соглашаются с оккупацией. Таких людей вытесняют из Крыма путем систематических репрессий: “это не только запугивание, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели”.

“Я использую самые осторожные подсчеты — до 500 тыс. человек” — ответил Чубаров на вопрос о количестве россиян, которых уже переселили на территорию Крыма.

“Считается, что только по Севастополю где-то уже около 200 тис. новых жителей. В основном это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур. Но уже есть немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым, в частности из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, достаточно отличные по процентам”, — сообщил он.

По словам председатель Меджлиса, Крым для Россия очень важен. Она максимально укрепляет Крым как свой форпост — с помощью него она может максимально влиять на южном фланге НАТО.

Ранее УНН сообщал, Чубаров сообщил, что Верховная Рада Украины год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27