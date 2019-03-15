Россия заселяет Крым своими гражданами, чтобы предотвратить деоккупацию полуострова — Чубаров

“Россия заселяет Крым своими гражданами, и не столько по тому, что она без них там не может обойтись. Это как дополнительный фактор, который позволяет ей удерживать Крым в случаи деоккупации, а ее даже в Кремле не исключают. Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньшее, чем это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать” — отметил Чубаров.

Он добавил, что России на территории Крыма не нужны люди, которые не соглашаются с оккупацией. Таких людей вытесняют из Крыма путем систематических репрессий: “это не только запугивание, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели”.

“Я использую самые осторожные подсчеты — до 500 тыс. человек” — ответил Чубаров на вопрос о количестве россиян, которых уже переселили на территорию Крыма.

“Считается, что только по Севастополю где-то уже около 200 тис. новых жителей. В основном это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур. Но уже есть немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым, в частности из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, достаточно отличные по процентам”, — сообщил он.

По словам председатель Меджлиса, Крым для Россия очень важен. Она максимально укрепляет Крым как свой форпост — с помощью него она может максимально влиять на южном фланге НАТО.

Ранее УНН сообщал, Чубаров сообщил, что Верховная Рада Украины год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму.