Росія заселяє Крим своїми громадянами, щоб запобігти деокупацію півострова - Чубаров

"Росія заселяє Крим своїми громадянами, і не стільки по тому, що вона без них там не може обійтися. Це як додатковий фактор, який дозволяє їй утримувати Крим в випаду деокупацію, а її навіть в Кремлі не виключають. Крім сучасних зенітно-ракетних комплексів необхідні ще сотні тисяч людей, своїх громадян, значення яких не менше, ніж це зброя. Тому що зброя можна знищити або вивезти, а ось з людьми, які знаходяться на цій території, дуже важко щось зробити" - зазначив Чубаров.

Він додав, що Росії на території Криму не потрібні люди, які не погоджуються з окупацією. Таких людей витісняють з Криму шляхом систематичних репресій: "це не тільки залякування, обшуки і арешти, це і неможливість розвитку, коли Крим залишають підприємці".

"Я використовую самі обережні підрахунки - до 500 тис. чоловік" - відповів Чубаров на питання про кількість росіян, яких вже переселили на територію Криму.

"Вважається, що тільки по Севастополю десь уже близько 200 тис. нових жителів. В основному це сім'ї і самі співробітники військових і силових структур. Але вже є чимала частина людей, які переселяються з власної ініціативи. Є банки, які, я думаю, за підтримки державного банку Росії видають пільгові кредити на будівництво людям з певних територій Росії, які переїжджають до Криму, зокрема з Іркутської і Новосибірській областей. Вони отримують кредити, досить відмінні за відсотками", - повідомив він.

За словами голова Меджлісу, Крим для Росіъ дуже важливий. Вона максимально зміцнює Крим як свій форпост - за допомогою нього вона може максимально впливати на південному фланзі НАТО.

Раніше УНН повідомляв, Чубаров повідомив, що Верховна Рада України рік не може розглянути три законопроекти по Криму.