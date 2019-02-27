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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 41209 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124356 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Рада год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму - Чубаров

Рада год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение года Верховная Рада Украины не может рассмотреть три законопроекта, созданные рабочей группой Конституционной комиссии, относительно Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает корреспондент УНН.

"Год назад мы подготовили три законопроекта - это изменения и дополнения в Конституцию Украины в 10-ю главу, которая называется "Автономная Республика Крым",.. проекты законов о коренных народах и о статусе крымскотатарского населения", - отметил Чубаров.

По его словам, именно этот пакет законопроектов дает комплексное и исчерпывающее понимание, зачем нужно именно сейчас осуществлять это в Украине, а также, каким образом принятие этих законов усилит позицию Украинского государства в условиях войны с Россией.

"Мы не можем в течение года достучаться, чтобы эти законопроекты были внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины", - добавил Чубаров.

Как сообщал УНН, Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

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