Рада год не может рассмотреть три законопроекта по Крыму - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение года Верховная Рада Украины не может рассмотреть три законопроекта, созданные рабочей группой Конституционной комиссии, относительно Крыма. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает корреспондент УНН.
"Год назад мы подготовили три законопроекта - это изменения и дополнения в Конституцию Украины в 10-ю главу, которая называется "Автономная Республика Крым",.. проекты законов о коренных народах и о статусе крымскотатарского населения", - отметил Чубаров.
По его словам, именно этот пакет законопроектов дает комплексное и исчерпывающее понимание, зачем нужно именно сейчас осуществлять это в Украине, а также, каким образом принятие этих законов усилит позицию Украинского государства в условиях войны с Россией.
"Мы не можем в течение года достучаться, чтобы эти законопроекты были внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины", - добавил Чубаров.
Как сообщал УНН, Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.