Порошенко готовий запропонувати зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві заявив, що готовий винести на розгляд питання змін до Конституції стосовно кримськотатарської автономії, передає кореспондент УНН.
“Я готовий винести на розгляд питання змін до Конституції стосовно кримськотатарської автономії. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію і надати той компромісний варіант, який буде мати шанси на проходження”, — сказав Порошенко.
За словами Президента, для затвердження цей варіант має набрати 300 голосів у ВР.
Він зазначив, що звертатиметься до своєї фракції, щоб вона підтримала таку ініціативу.
Нагадаємо, ще у травні повідомлялося, що робоча група напрацювала проект змін до Конституції України стосовно статусу кримських татар.
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