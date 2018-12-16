Порошенко готов предложить изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов вынести на рассмотрение вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии, передает корреспондент УНН.
"Я готов вынести на рассмотрение вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию и предоставить тот компромиссный вариант, который будет иметь шансы на прохождение", - сказал Порошенко.
По словам Президента, для утверждения этот вариант должен набрать 300 голосов в ВР.
Он отметил, что обращаться к своей фракции, чтобы она поддержала такую инициативу.
Напомним, еще в мае сообщалось, что рабочая группа наработала проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса крымских татар.
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