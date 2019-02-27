Рада рік не може розглянути три законопроекти щодо Криму - Чубаров

"Рік тому ми підготували три законопроекти – це зміни та доповнення до Конституції України до 10-го розділу, який називається "Автономна Республіка Крим",.. проекти законів про корінні народи та про статус кримськотатарського населення", - зазначив Чубаров.

За його словами, саме цей пакет законопроектів дає комплексне та вичерпне розуміння, навіщо треба саме зараз здійснювати це в Україні, а також, яким чином прийняття цих законів посилить позицію Української держави в умовах війни з Росією.

"Ми не можемо протягом року достукатися, щоб ці законопроекти були внесені на розгляд Верховної Ради України", - додав Чубаров.

Як повідомляв УНН, Порошенко готовий запропонувати зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії.