Рада рік не може розглянути три законопроекти щодо Криму - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом року Верховна Рада України не може розглянути три законопроекти, створені робочою групою Конституційної комісії, стосовно Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає кореспондент УНН.
"Рік тому ми підготували три законопроекти – це зміни та доповнення до Конституції України до 10-го розділу, який називається "Автономна Республіка Крим",.. проекти законів про корінні народи та про статус кримськотатарського населення", - зазначив Чубаров.
За його словами, саме цей пакет законопроектів дає комплексне та вичерпне розуміння, навіщо треба саме зараз здійснювати це в Україні, а також, яким чином прийняття цих законів посилить позицію Української держави в умовах війни з Росією.
"Ми не можемо протягом року достукатися, щоб ці законопроекти були внесені на розгляд Верховної Ради України", - додав Чубаров.
Як повідомляв УНН, Порошенко готовий запропонувати зміни до Конституції щодо кримськотатарської автономії.