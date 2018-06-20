Россия ввела в оккупированном Крыму тактику депортации - ООН

"По данным органов власти Российской Федерации в Крыму, в 2017 году 155 человек, которые считаются ими иностранцами, были депортированы из Крыма за нарушение иммиграционных правил Российской Федерации. Случаи депортации продолжались и в 2018 году", - говорится в документе.

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В частности, как отмечают авторы доклада, 2 февраля 23 граждан Украины, которые работали на строительном объекте в Крыму, были депортированы по решению суда в связи с их "нелегальным трудоустройством"; кроме того, им был запрещен въезд в Крым в течение пяти лет. На каждого из них был наложен штраф в размере 5 тыс. руб. При этом, прежде чем выслать на материковую часть Украины, их держали в изоляторе временного содержания в Краснодарском крае. А судебные слушания были проведены по ускоренной процедуре, формально и без присутствия адвокатов защиты, чем были нарушены гарантии справедливого судебного разбирательства.

В ООН напомнили, что индивидуальные и коллективные принудительные переселения и депортация лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства или любого другого государства, независимо от того, оккупирована она или нет, запрещены международным гуманитарным правом, независимо от мотивов таких переселений или депортации.

Напомним, в оккупированном Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.