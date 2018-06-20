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Росія запровадила в окупованому Криму тактику депортації – ООН

Росія запровадила в окупованому Криму тактику депортації – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Окупаційна влада Російської Федерації запровадила в АР Крим тактику депортації осіб, яких вона з тих чи інших причин вважає іноземцями. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період 16 лютого – 15 травня 2018 року, передає УНН.

“За даними органів влади Російської Федерації у Криму, у 2017 році 155 осіб, які вважаються ними іноземцями, були депортовані з Криму за порушення імміграційних правил Російської Федерації. Випадки депортацій продовжувалися і у 2018 році”, — йдеться у документі.

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Зокрема, як зазначають автори доповіді, 2 лютого 23 громадян України, які працювали на будівельному об’єкті в Криму, були депортовані за рішенням суду у зв’язку з їх “нелегальним працевлаштуванням”; крім того, їм було заборонено в’їзд до Криму протягом п’яти років. На кожного з них був накладений штраф у розмірі 5 тис. руб. При цьому, перш ніж депортувати на материкову частину України, їх тримали в ізоляторі тимчасового тримання у Краснодарському краї Росії. А судові слухання були проведені за пришвидшеною процедурою, формально й без присутності адвокатів захисту, чим були порушені гарантії справедливого судового розгляду.

В ООН нагадали, що індивідуальні та колективні примусові переселення та депортації осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави або будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні, заборонені міжнародним гуманітарним правом, незалежно від мотивів таких переселень або депортацій.

Нагадаємо, в окупованому Криму незаконно позбавлено волі 67 громадян України.

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