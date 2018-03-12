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Россия останется без "Сатаны" из-за нехватки украинских деталей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Минобороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известных как "Сатана"). Одна из причин - недостаток украинских деталей, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что военное ведомство в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Воевода", на смену которым придут МБР "Сармат".

"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты ... Поскольку производство некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла нет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современным", - сказал российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

По его словам, есть также физический предел сроков, по которым ракету уже эксплуатировать нельзя. В том числе герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем стать непригодными.

Отметим, на сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", как и раньше, является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Она имеет высокую степень технической надежности и боевой готовности, позволяет обеспечить различные варианты боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях соответствующего ядерного удара.

Напомним, в июня 2014 года Украина продолжала обслуживание российских межконтинентальных ракет РС-20 "Сатана".

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