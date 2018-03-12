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Росія залишиться без “Сатани” через брак українських деталей

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Міноборони Росії найближчим часом почне утилізацію міжконтинентальних балістичних ракет “Воєвода” (на Заході відомих як “Сатана”). Одна з причин — брак українських деталей, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.

Раніше заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов заявив, що військове відомство найближчим часом почне утилізацію ракет “Воєвода”, на зміну яким прийдуть МБР “Сармат”.

“Однією з причин стало те, що нам довелося переводити на свої сили виробництво деяких комплектуючих ракети ... Оскільки виробництва деяких комплектуючих на території нашої країни не було, відновлювати його сенсу не має: довелося б вкладати великі гроші у відновлення виробництва компонентів, які вже не є сучасними”, - сказав російський військовий експерт, головний редактор журналу "Арсенал Вітчизни“ полковник Віктор Мураховський.

За його словами, є також фізична межа термінів, за якими ракету вже експлуатувати не можна. У тому числі герметичні ємності, в яких знаходиться рідке паливо, на якому запускається ракета, можуть з часом стати непридатними.

Зазначимо, на сьогоднішній день МБР РС-20В залишається найпотужнішою з усіх російських МБР і, незважаючи на свій солідний ракетний “вік”, як і раніше, є ефективною в умовах розгортання ешелонованої системи протиракетної оборони.

За технологічним рівнем “Воєвода” не має аналогів серед вітчизняних і зарубіжних бойових ракетних комплексів. Він має високий ступінь технічної надійності і бойової готовності, що дозволяє забезпечити різні варіанти його бойового застосування, в тому числі і при проведенні пусків ракет в умовах відповідного ядерного удару.

Нагадаємо, у червні 2014 року Україна продовжувала обслуговування російських міжконтинентальних ракет РС-20 “Сатана”.

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