Росія залишиться без “Сатани” через брак українських деталей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міноборони Росії найближчим часом почне утилізацію міжконтинентальних балістичних ракет “Воєвода” (на Заході відомих як “Сатана”). Одна з причин — брак українських деталей, передає УНН з посиланням на “РІА Новини”.
Раніше заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов заявив, що військове відомство найближчим часом почне утилізацію ракет “Воєвода”, на зміну яким прийдуть МБР “Сармат”.
“Однією з причин стало те, що нам довелося переводити на свої сили виробництво деяких комплектуючих ракети ... Оскільки виробництва деяких комплектуючих на території нашої країни не було, відновлювати його сенсу не має: довелося б вкладати великі гроші у відновлення виробництва компонентів, які вже не є сучасними”, - сказав російський військовий експерт, головний редактор журналу "Арсенал Вітчизни“ полковник Віктор Мураховський.
За його словами, є також фізична межа термінів, за якими ракету вже експлуатувати не можна. У тому числі герметичні ємності, в яких знаходиться рідке паливо, на якому запускається ракета, можуть з часом стати непридатними.
Зазначимо, на сьогоднішній день МБР РС-20В залишається найпотужнішою з усіх російських МБР і, незважаючи на свій солідний ракетний “вік”, як і раніше, є ефективною в умовах розгортання ешелонованої системи протиракетної оборони.
За технологічним рівнем “Воєвода” не має аналогів серед вітчизняних і зарубіжних бойових ракетних комплексів. Він має високий ступінь технічної надійності і бойової готовності, що дозволяє забезпечити різні варіанти його бойового застосування, в тому числі і при проведенні пусків ракет в умовах відповідного ядерного удару.
Нагадаємо, у червні 2014 року Україна продовжувала обслуговування російських міжконтинентальних ракет РС-20 “Сатана”.