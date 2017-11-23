Россия примет участие в поиске пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что предоставит Аргентине для поисков пропавшего подводной лодки "Сан-Хуан" высокотехнологичное российское судно, "очень полезное" для таких операций. Об этом сообщили в МИД Аргентины, информирует УНН.
"Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезно при подобных операциях", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Аргентины.
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Напомним, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.