Росія візьме участь в пошуку зниклої аргентинської субмарини "Сан-Хуан"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що надасть Аргентині для пошуків зниклого підводного човна "Сан-Хуан" високотехнологічне російське судно, яке "дуже корисне" для таких операцій. Про це повідомили в МЗС Аргентини, інформує УНН.
"Аргентинський президент подякував своєму російському колезі за допомогу, і Путін повідомив, що негайно надає в розпорядження (Буенос-Айреса) високотехнологічне океанографічне судно, дуже корисне при подібних операціях", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Аргентини.
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Нагадаємо, 17 листопада неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.