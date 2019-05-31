Россия вывела на орбиту спутник "Ямал-601"

"Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", стартовавшая с космодрома Байконур 30 мая в 20:42 по киевскому времени, успешно вывела на целевую орбиту телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601" в интересах российского спутникового оператора "Газпром космические системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

Отделение спутника от разгонного блока "произошло утром 31 мая в расчетное время - приблизительно через девять часов после старта ракеты". Как отметили в пресс-службе Роскосмоса, спутник принят на управление заказчиком. Пуск и полет ракеты-носителя и разгонного блока прошли без замечаний.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" стал первым стартом носителя такого типа в 2019 году.

Напомним, молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк в РФ.