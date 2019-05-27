Блискавка вдарила в запущену з Росії ракету "Союз"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Блискавка вдарила в ракету-носій "Союз-2.1б" з космічним апаратом "Глонасс-М" при старті з космодрому Плесецьк у РФ. Про це повідомив у понеділок начальник космодрому Плесецьк, російський генерал-майор Микола Нестечук, передає УНН з посиланням на ТАСС.
При відриві ракети від стартового столу у неї вдарив розряд блискавки. Незважаючи на це, вся техніка відпрацювала штатно, супутник вийшов на орбіту у розрахунковий час.
"Пуск пройшов в штатному режимі. Погода нам не стоїть на заваді, ми всепогодні війська. Це ще раз стало доказом того, що блискавка не може нашкодити нашій ракетно-космічній зброї", - сказав начальник космодрому.
Раніше джерело ракетно-космічної галузі повідомило, що блискавка вдарила у головний обтічник і далі в третю ступінь ракети-носія.
Запуск ракети "Союз-2.1б" був проведений 27 травня о 9:23 з російського космодрому Плесецьк. У встановлений час космічний апарат "Глонасс-М" був успішно виведений на розрахункову орбіту. Фахівці Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Космічних військ ВКС РФ взяли супутник на управління.