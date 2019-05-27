Молния ударила в запущенную с России ракету "Союз"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк в РФ. Об этом сообщил в понедельник начальник космодрома Плесецк, российский генерал-майор Николай Нестечук, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.
"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - сказал начальник космодрома.
Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.
Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 9:23 с российского космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ приняли спутник на управление.