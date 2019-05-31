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Росія вивела на орбіту супутник "Ямал-601"

Росія вивела на орбіту супутник "Ямал-601"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Супутник "Ямал-601" відокремився від розгінного блоку "Бриз-М", апарат виведений на цільову орбіту. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ракета-носій "Протон-М" з розгінним блоком "Бриз-М", яка стартувала з космодрому Байконур 30 травня о 20:42 за київським часом, успішно вивела на цільову орбіту телекомунікаційний космічний апарат " мал-601" в інтересах російського супутникового оператора "Газпром космічні системи", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Роскосмосу.

Відділення супутника від розгінного блоку "відбулося вранці 31 травня в розрахунковий час - приблизно через дев'ять годин після старту ракети". Як відзначили в прес-службі Роскосмосу, супутник прийнятий на управління замовником. Пуск і політ ракети-носія і розгінного блоку пройшли без зауважень.

Запуск ракети-носія "Протон-М" з розгінним блоком "Бриз-М" і супутником "Ямал-601" став першим стартом носія такого типу в 2019 році.

Нагадаємо, блискавка вдарила в ракету-носій "Союз-2.1б" з космічним апаратом "Глонасс-М" при старті з космодрому Плесецьк у РФ.

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