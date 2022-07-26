россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Юрий Борисов, сменивший Дмитрия Рогозина в должности главы "Роскосмоса", анонсировал выход россии из проекта Международной космической станции (МКС) - это, по его словам, должно произойти после 2024 года, пишет УНН.
Детали
Глава "Роскосмоса" сказал об этом на встрече с президентом рф владимиром путиным. По его словам, которые цитируются на сайте кремля, следует, что решение о выходе из МКС принято.
"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами (по МКС), но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил Борисов.
"К этому времени" Борисов надеется начать "формировать российскую орбитальную станцию". Основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике он назвал "взвешенную и системную научную программу".
Дополнение
Борисов не в первый раз говорит об этом, но об окончательном решении по МКС до этого не объявлялось. Еще в должности вице-премьера в апреле этого года Борисов заявлял, что россия намерена отказаться от участия в проекте МКС до 2025 года.
15 июля Борисов сменил Рогозина в должности руководителя космической корпорации.