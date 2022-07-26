россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Детали

Глава "Роскосмоса" сказал об этом на встрече с президентом рф владимиром путиным. По его словам, которые цитируются на сайте кремля, следует, что решение о выходе из МКС принято.

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами (по МКС), но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил Борисов.

"К этому времени" Борисов надеется начать "формировать российскую орбитальную станцию". Основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике он назвал "взвешенную и системную научную программу".

Дополнение

Борисов не в первый раз говорит об этом, но об окончательном решении по МКС до этого не объявлялось. Еще в должности вице-премьера в апреле этого года Борисов заявлял, что россия намерена отказаться от участия в проекте МКС до 2025 года.

15 июля Борисов сменил Рогозина в должности руководителя космической корпорации.