Росія збирається вийти з проекту МКС з 2025 року

Деталі

За словами віце-прем’єра РФ, Москва повідомить про плани своїх іноземних партнерів. З його слів, Росія планує створити власну орбітальну станцію.

“У нас є узгоджений з партнерами по МКС термін роботи на станції — 2024 рік”, — нагадав він.

Як додав Борисов, рішення після цього ухвалять, виходячи зі стану модулів станції, які відпрацювали термін служби. Також будуть враховуватися плани Росії щодо розміщення національної орбітальної службової станції нового покоління.

“Коли ми ухвалимо рішення, тоді почнемо переговори з нашими партнерами про умови та форми взаємодії після 2024 року”, — підсумував Борисов.

Доповнення

У листопаді російська корпорація “Енергія” повідомила, що після 2025 року на МКС один за одним почнуть виходити з ладу важливі елементи, замінити які немає можливості. Підтримка роботи МКС оцінюється в 10-15 млрд рублів. У зв’язку з великими витратами корпорація запропонувала створити російську національну космічну станцію, пише видання.

У “Роскосмосі” вказали, що в 2021 році планують почати консультації з NASA з питань технічного стану МКС і термінів її експлуатації. Після того, як станція відпрацює свій ресурс, російські вантажні кораблі “Прогрес” зведуть її з орбіти і затоплять в океані, відзначає видання.

США і Росія підписали угоду про створення МКС в 1993 році. Американський сегмент МКС назвали Unity (“Єдність”), російська частина “Зоря” з’явилася з нереалізованого проекту “Мир-2”, який повинен був замінити радянську станцію.

У 1998 році перші модулі були виведені на орбіту. У 2000 році на станцію прибула перша експедиція.