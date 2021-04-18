Росія збирається вийти з проекту МКС з 2025 року

ukru
16:31 • 10869 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
10:51 • 63781 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 106325 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 136145 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 177070 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 261643 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 187217 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179994 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188634 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155353 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 62360 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 83291 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 106355 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 119029 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 61040 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 15217 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 261615 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 206301 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 300980 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 295999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 25104 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 98884 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101499 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 98743 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113549 перегляди
Актуальне
Росія збирається вийти з проекту МКС з 2025 року

Росія збирається вийти з проекту МКС з 2025 року

Київ • УНН

 • 21539 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Росія вийде з проекту Міжнародної космічної станції (МКС) з 2025 року. Про це в неділю, 18 квітня, повідомив віце-прем’єр РФ Юрій Борисов в ефірі федерального телебачення, передає УНН з посиланням на російське видання “Известия”.

Деталі

За словами віце-прем’єра РФ, Москва повідомить про плани своїх іноземних партнерів. З його слів, Росія планує створити власну орбітальну станцію.

“У нас є узгоджений з партнерами по МКС термін роботи на станції — 2024 рік”, — нагадав він.

Як додав Борисов, рішення після цього ухвалять, виходячи зі стану модулів станції, які відпрацювали термін служби. Також будуть враховуватися плани Росії щодо розміщення національної орбітальної службової станції нового покоління.

“Коли ми ухвалимо рішення, тоді почнемо переговори з нашими партнерами про умови та форми взаємодії після 2024 року”, — підсумував Борисов.

Доповнення

У листопаді російська корпорація “Енергія” повідомила, що після 2025 року на МКС один за одним почнуть виходити з ладу важливі елементи, замінити які немає можливості. Підтримка роботи МКС оцінюється в 10-15 млрд рублів. У зв’язку з великими витратами корпорація запропонувала створити російську національну космічну станцію, пише видання.

У “Роскосмосі” вказали, що в 2021 році планують почати консультації з NASA з питань технічного стану МКС і термінів її експлуатації. Після того, як станція відпрацює свій ресурс, російські вантажні кораблі “Прогрес” зведуть її з орбіти і затоплять в океані, відзначає видання.

США і Росія підписали угоду про створення МКС в 1993 році. Американський сегмент МКС назвали Unity (“Єдність”), російська частина “Зоря” з’явилася з нереалізованого проекту “Мир-2”, який повинен був замінити радянську станцію.

У 1998 році перші модулі були виведені на орбіту. У 2000 році на станцію прибула перша експедиція.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами