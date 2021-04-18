Россия собирается выйти из проекта МКС с 2025 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире федерального телевидения, передает УНН со ссылкой на российское издание "Известия".
Детали
По словам вице-премьера РФ, Москва уведомит о планах своих иностранных партнеров. По его словам, Россия планирует создать собственную орбитальную станцию.
“У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год”, — напомнил он.
Как добавил Борисов, решение после этого примут, исходя из состояния модулей станции, которые выработали срок службы. Также будут учитываться планы России по размещению национальной орбитальной служебной станции нового поколения.
“Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года”, — заключил Борисов.
Дополнение
В ноябре российская корпорация “Энергия” сообщила, что после 2025 года на МКС один за другим начнут выходить из строя важные элементы, заменить которые нет возможности. Поддержание работы МКС оценивается в 10-15 млрд рублей. В связи с большими затратами корпорация предложила создать российскую национальную космическую станцию, пишет издание.
В “Роскосмосе” указали, что в 2021 году планируют начать консультации с NASA по вопросам технического состояния МКС и сроков ее эксплуатации. После того, как станция выработает свой ресурс, российские грузовые корабли “Прогресс” сведут ее с орбиты и затопят в океане, отмечает издание.
США и Россия подписали соглашение о создании МКС в 1993 году. Американский сегмент МКС назвали Unity (“Единство”), российская часть “Заря” появилась из нереализованного проекта “Мир-2”, который должен был заменить советскую станцию.
В 1998 году первые модули были выведены на орбиту. В 2000 году на станцию прибыла первая экспедиция.