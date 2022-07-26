росія вирішила вийти з проекту МКС після 2024 року

Деталі

Очільник "Роскосмосу" сказав про це на зустрічі із президентом рф володимиром путіним. З його слів, які цитуються на сайті кремля, випливає, що рішення про вихід із МКС ухвалено.

"Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами (по МКС), але рішення та вихід з цієї станції після 2024 року ухвалені", - заявив Борисов.

"До цього часу" Борисов сподівається почати "формувати російську орбітальну станцію". Основним пріоритетом діяльності "Роскосмосу" у пілотованій космонавтиці він назвав "виважену та системну наукову програму".

Доповнення

Борисов не вперше говорить про це, але про остаточне рішення щодо МКС до цього не оголошувалося. Ще на посаді віце-прем'єра у квітні цього року Борисов заявляв, що росія має намір відмовитися від участі в проекті МКС до 2025 року.

15 липня Борисов змінив Рогозіна на посаді керівника космічної корпорації.