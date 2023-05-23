россия использует события в белгородской области, чтобы продвинуть нарратив "жертвы войны" - британская разведка

Детали

Разведчики отмечают, что в период с 19 по 22 мая российские силы безопасности, вероятно, столкнулись с партизанами по крайней мере в трех местах в белгородской области рф, вблизи границы с Украиной. МО Британии отметило, что личности партизан не идентифицированы, однако российские антирежимные группы взяли на себя ответственность за инциденты.

Сообщается, что самый серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. Помимо перестрелок из стрелкового оружия, в районе событий увеличилось количество обстрелов с беспилотников и непрямых огневых атак.

россия эвакуировала несколько сел и направила в этот район дополнительные силы безопасности, проинформировали разведчики.

Цитата

"россия сталкивается со все более серьезной многоаспектной угрозой безопасности в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и с прямыми партизанскими действиями. россия почти наверняка использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны", - констатировали в МО Британии.

Ранее

В понедельник, 22 мая, российские СМИ сообщили о массированном обстреле нескольких сел Грайворонского района белгородской области. Это также подтвердил и губернатор вячеслав гладков.

Представители легиона "Свобода России" сообщили, что в некоторых городах белгородской области группы, утверждающие свою принадлежность к "русским партизанам", установили "оппозиционный флаг российской федерации".

Губернатор Белгородской области заявил, что власти помогают людям покинуть район, подвергшийся нападению.

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