На бєлгородщині оголосили евакуацію

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Губернатор білгородської області, де сталося вторгнення "диверсійної" групи, заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу, передає УНН.

Цитата

"Ситуація тут продовжує залишатися вкрай напруженою", - заявив губернатор під час трансляції в Telegram, додавши, що влада ходить будинками, сповіщаючи місцевих жителів.

"Я сподіваюся, що наші військові виконають своє завдання найближчим часом".

За інформацією гладкова, вісьмох людей було поранено, і більшість жителів покинули цей район.

У селі замостя снаряд потрапив до дитячого садка та викликав пожежу. За словами гладкова, одну жінку було поранено в руку. Він також повідомив, що російські зенітні комплекси збили над Білгородською областю безпілотний літальний апарат.

гладков додав, що в області проводиться контртерористична операція, і влада вводить особливий контроль, включаючи перевірку особистих документів та припинення роботи компаній, які використовують "вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини".

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