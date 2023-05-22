На бєлгородщині оголосили евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Губернатор білгородської області, де сталося вторгнення "диверсійної" групи, заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу, передає УНН.
Цитата
"Ситуація тут продовжує залишатися вкрай напруженою", - заявив губернатор під час трансляції в Telegram, додавши, що влада ходить будинками, сповіщаючи місцевих жителів.
"Я сподіваюся, що наші військові виконають своє завдання найближчим часом".
За інформацією гладкова, вісьмох людей було поранено, і більшість жителів покинули цей район.
У селі замостя снаряд потрапив до дитячого садка та викликав пожежу. За словами гладкова, одну жінку було поранено в руку. Він також повідомив, що російські зенітні комплекси збили над Білгородською областю безпілотний літальний апарат.
гладков додав, що в області проводиться контртерористична операція, і влада вводить особливий контроль, включаючи перевірку особистих документів та припинення роботи компаній, які використовують "вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини".