На белгородщине объявили эвакуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Губернатор Белгородской области, где произошло вторжение "диверсионной" группы, заявил, что власти помогают людям покинуть район, подвергшийся нападению, передает УНН.
Цитата
"Ситуация здесь продолжает оставаться крайне напряженной", — заявил губернатор во время трансляции в Telegram, добавив, что власти ходят по домам, оповещая местных жителей.
"Я надеюсь, что наши военные выполнят свою задачу в ближайшее время".
По информации гладкова, восемь человек были ранены, и большинство жителей покинули этот район.
В селе замостье снаряд попал в детский сад и вызвал пожар. По словам гладкова, одна женщина была ранена в руку. Он также сообщил, что российские зенитные комплексы сбили над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат.
гладков добавил, что в области проводится контртеррористическая операция, и власти вводят особый контроль, включая проверку личных документов и прекращение работы компаний, которые используют "взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества".