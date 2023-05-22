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На бєлгородщині запровадили режим контртерористичної операції

На бєлгородщині запровадили режим контртерористичної операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. З сьогоднішнього дня у бєлгородській області «з метою забезпечення безпеки громадян» запроваджено режим контртерористичної операції. Про це повідомив губернатор регіону в'ячеслав гладков, передає УНН.

Деталі

гладков нагадав, що режим контртерористичної операції встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження – від перевірки документів у громадян до припинення діяльності виробництв, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

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Доповнення

Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт грайворон.

Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб «вживають заходів».

У ГУР МОУ вказали, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.

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