На бєлгородщині запровадили режим контртерористичної операції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. З сьогоднішнього дня у бєлгородській області «з метою забезпечення безпеки громадян» запроваджено режим контртерористичної операції. Про це повідомив губернатор регіону в'ячеслав гладков, передає УНН.
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гладков нагадав, що режим контртерористичної операції встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження – від перевірки документів у громадян до припинення діяльності виробництв, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.
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Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт грайворон.
Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб «вживають заходів».
У ГУР МОУ вказали, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.