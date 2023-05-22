На белгородщине ввели режим контртеррористической операции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С сегодняшнего дня в Белгородской области «с целью обеспечения безопасности граждан» введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает УНН.
Детали
гладков напомнил, что режим контртеррористической операции устанавливает специальные меры и временные ограничения – от проверки документов у граждан до прекращения деятельности производств, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
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Дополнение
Около 14:00 легион «Свобода России» и «РДК» заявили, что «освободили» Козинку белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон.
Губернатор белгородской области гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ". По его словам, подразделения рф и фсб «принимают меры».
В ГУР МОУ указали, что легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.