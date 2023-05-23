росія використає події у бєлгородській області, щоб просунути наратив "жертви війни" - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. росія використає останні події у бєлгородські області для просування свого наративу, що вона є начебто "жертвою війни". Про це йдеться в останньому зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Розвідники зазначають, що у період з 19 по 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у бєлгородській області рф, поблизу кордону з Україною. МО Британії відзначило, що особи партизанів не ідентифіковані, однак російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність за інциденти.
Повідомляється, що найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі подій збільшилася кількість обстрілів із безпілотників та непрямих вогневих атак.
росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки, поінформували розвідники.
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"росія стикається з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і з прямими партизанськими діями. росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни", - констатували у МО Британії.
Раніше
У понеділок, 22 травня, російські ЗМІ повідомили про масований обстріл кількох сіл Грайворонського району бєлгородської області. Це також підтвердив і губернатор в'ячеслав гладков.
Представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що в деяких містах бєлгородської області групи, що стверджують свою належність до "російських партизанів", встановили "опозиційний прапор російської федерації".
Губернатор білгородської області заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу.
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