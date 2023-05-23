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росія використає події у бєлгородській області, щоб просунути наратив "жертви війни" - британська розвідка

росія використає події у бєлгородській області, щоб просунути наратив "жертви війни" - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. росія використає останні події у бєлгородські області для просування свого наративу, що вона є начебто "жертвою війни". Про це йдеться в останньому зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Розвідники зазначають, що у період з 19 по 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у бєлгородській області рф, поблизу кордону з Україною. МО Британії відзначило, що особи партизанів не ідентифіковані, однак російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність за інциденти.

Повідомляється, що найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі подій збільшилася кількість обстрілів із безпілотників та непрямих вогневих атак.

росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки, поінформували розвідники.

Цитата

"росія стикається з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і з прямими партизанськими діями. росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни", - констатували у МО Британії.

Раніше

У понеділок, 22 травня, російські ЗМІ повідомили про масований обстріл кількох сіл Грайворонського району бєлгородської області. Це також підтвердив і губернатор в'ячеслав гладков.

Представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що в деяких містах бєлгородської області групи, що стверджують свою належність до "російських партизанів", встановили "опозиційний прапор російської федерації".

Губернатор білгородської області заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Важливо нагадати світові, що це росія розпочала війну: США відреагували на події в бєлгородській області

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