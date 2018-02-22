Россия отправила на оккупированный Донбасс 74 "гумконвой"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Так называемая “Гуманитарная колонна” МЧС России достигла пунктов пропуска “Донецк” и “Матвеев Курган” на российско-украинской границе, передает УНН со ссылкой на МЧС РФ.
Это уже 74-я "гуманитарная колонна" помощи от России.
Сообщают, что сейчас все автомобили колонны проходят "необходимые таможенные процедуры"на границе Украины подконтрольной боевикам.
"Автомобили доставят жителям Донбасса более 430 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медицинского имущества", - говорится в сообщении.
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После этой процедуры "проверок" автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области.
"Груз в полном объёме будет выгружается на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей и в последствие он будет распределяться нуждающемуся населению Донбасса," - сообщили в России.
Сейчас колонна прибыла в пункты назначения: "На специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи."
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России в связи с отправкой очередного гуманитарного конвоя.