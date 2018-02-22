Росія відправила на окупований Донбас 74-й "гумконвой"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Так звана "Гуманітарна колона" МНС Росії досягла пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на російсько-українському кордоні, передає УНН з посиланням на МНС РФ.
Це вже 74-а "гуманітарна колона" допомоги від Росії.
Повідомляють, що зараз всі автомобілі колони проходять "необхідні митні процедури" на кордоні України підконтрольному бойовикам.
"Автомобілі доставлять жителям Донбасу понад 430 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів та медичного майна", - йдеться в повідомленні.
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Після цієї процедури "перевірок" автомобілі попрямують до Донецької і Лугансьої області.
"Вантаж в повному обсязі буде вивантажуватися на пунктах прийому Донецької та Луганської областей і буде розподілятися між нужденним населенням Донбасу," - повідомили в Росії.
Зараз колона прибула в пункти призначення: "На спеціальних пунктах прийому вантажу в Донецькій і Луганській областях відбувається розвантаження гуманітарної допомоги."
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Росії у зв'язку з відправкою чергового гуманітарного конвою.