Россия добыла на шельфе Черного моря 3 млрд кубометров газа

“На газовых участках, на которых есть спецразрешения, выданные Госгеонедрами, Россией за три года было добыто около 3 млрд кубометров газа”, — сказал он.

Как уточнил Кирилюк, после аннексии Крыма территория Черноморского шельфа уменьшилась почти в три раза и достигает 40 тыс. квадратных километров.

“Это та территория, где проводятся исследования и установлены запасы газа. Преимущественно это участки на северо-западе — около Одессы и границы с Румынией. Утвержденные запасы там составляют около 37 млрд кубометров газа. Еще около 10 млрд кубометров находятся на Азовском побережье”, - добавил глава Госгеонедр.

По его словам, до аннексии Крыма разведанные запасы достигали от 100 до 300 млрд кубометров газа, а территория Черноморского шельфа превышала 130 тыс. квадратных километров.

Напомним, по итогам 2017 года государственные геологические предприятия получили 10 млн гривен прибыли.