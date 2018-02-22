Росія видобула на шельфі Чорного моря 3 млрд кубометрів газу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За три роки Росія видобула на Чорноморському шельфі 3 млрд кубометрів газу. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає УНН.
“На газових ділянках, на яких є спецдозволи, видані Держгеонадрами, Росією за три роки було видобуто близько 3 млрд кубометрів газу”, — сказав він.
Як уточнив Кирилюк, після анексії Криму територія Чорноморського шельфу зменшилася майже в три рази і сягає 40 тисяч квадратних кілометрів.
“Це та територія, де зараз проводяться дослідження і встановлені запаси газу. Переважно це ділянки на північному заході — біля Одеси та кордону з Румунією. Затверджені запаси там сягають близько 37 млрд кубометрів газу. Ще близько 10 млрд кубометрів знаходяться на Азовському узбережжі”, — додав очільник Держгеонадр.
За його словами, до анексії Криму розвідані запаси сягали від 100 до 300 млрд кубометрів газу, а територія Чорноморського шельфу сягала більше 130 тис. квадратних кілометрів.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року державні геологічні підприємства отримали 10 млн гривень прибутку.