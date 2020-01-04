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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117059 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115514 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106504 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131950 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130711 просмотра

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Актуальное
Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 16903 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлено, сообщил заместитель председатель концерна “Белнафтахим” Владимир Сизов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставки нефти в направлении НПЗ "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Владимир Сизов.

По его словам, уже до конца суток 4 января прокачают 6000 тонн.

Переговоры о цене российской нефти для Беларуси в 2020 году продолжаются: белорусская сторона требует уменьшения цены по сравнению с 2019 годом. Беспошлинная российская нефть для Беларуси сейчас стоит 83% от мировой цены - 334 долларов за тонну.

Беларусь требует также компенсации за российский налоговый маневр, который негативно отразился на поступлениях в бюджет Беларуси от экспорта нефтепродуктов.

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Беларусь пока является фактическим монополистом по транзиту российской нефти в Центральную Европу и Украину. За последние споры между Минском и Москвой по поставкам нефти транзит не останавливался. Однако правительство Беларуси 3 января запретил экспорт нефтепродуктов, в том числе в Украине, чтобы сохранить их для внутреннего потребления. На данный момент информации об отмене этого запрета нет.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский и "Нафтан" из города Новополоцка) снизили загрузку до технологического минимума.

4 января "Белнафтахим" сообщил о договоренности с Россией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Льготное поставки нефти объемом 133 тысяч тонн из России готовы вести две российские компании, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Всего Беларусь покупает в России 25 млн тонн нефти.

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