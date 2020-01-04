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Росія відновила постачання нафти до Білорусі

Росія відновила постачання нафти до Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Постачання російської нафти на білоруські нафтопереробні заводи відновлене, повідомив заступник голова концерна “Бєлнафтахім” Володимир Сізов, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Сьогодні о 17:05 вже включено насосні агрегати і починає здійснюватися постачання нафти в напрямку НПЗ „Нафтан“. У міру оформлення маршрутних доручень обсяг буде додаватися і будуть поставки в тому числі для Мозирського НПЗ”, — сказав Володимир Сизов.

За його словами, уже до кінця доби 4 січня прокачають 6 тисяч тонн.

Переговори про ціну російської нафти для Білорусі у 2020 році тривають: білоруська сторона вимагає зменшення ціни порівняно з 2019 роком. Безмитна російська нафта для Білорусі наразі коштує 83% від світової ціни — 334 долари за тонну.

Білорусь вимагає також компенсації за російський податковий маневр, який негативно відбився на надходженнях у бюджет Білорусі від експорту нафтопродуктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафтогаз відреагував на зупинку подачі російської нафти до Білорусі

Білорусь наразі є фактичним монополістом у транзиті російської нафти до Центральної Європи та України. Протягом останньої суперечки між Мінськом та Москвою щодо поставок нафти транзит не зупинявся. Проте уряд Білорусі 3 січня заборонив експорт нафтопродуктів, у тому числі в Україну, щоб зберегти їх для внутрішнього споживання. Наразі інформації про скасування цієї заборони немає.

Росія 1 січня зупинила постачання нафти в Білорусь. Білоруські НПЗ (Мозирський і “Нафтан” з міста Новополоцька) знизили завантаження до технологічного мінімуму.

4 січня “Бєлнафтахім” повідомив про домовленість з Росією на постачання першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Пільгове постачання нафти обсягом 133 тисяч тонн з Росії готові вести дві російські компанії, які належать російському олігарху Михайлу Гуцерієву. Усього Білорусь купує в Росії 25 мільйонів тон нафти.

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