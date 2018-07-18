Россия выбыла из числа крупнейших владельцев казначейских бумаг США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министерство финансов США опубликовало отчет о том, какие именно страны являются наиболее крупными держателями американских облигаций. В списке 33 страны, среди которых нет России, информирует УНН.
Это означает, что общая сумма казначейских бумаг, которыми владела Москва в мае, составляет менее 30 млрд долларов. По данным Минфина, на конец мая в России оставались облигации на 14900000000 долларов, то есть меньше чем у Казахстана или ЮАР.
Для сравнения в апреле Россия была в списке с облигациями на общую сумму в 48,7 млрд долларов. Уже тогда отмечалось, что Москва быстрыми темпами сбрасывала американские бумаги, поскольку в марте этот показатель превышал 96 млрд дол. Россия тогда находилась в середине списка, обходя в том числе Канаду, Францию и Германию. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на 102,2 млрд дол.
Комментируя 19 июня апрельские показатели, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти проводят политику диверсификации, оценивая все риски – финансовые, экономические, геополитические.
При этом Набиуллина отказалась объяснять, куда ЦБ вложил резервы, выведенные из США. Также она не сообщила, связаны ли действия регулятора с апрельскими санкциями, впервые затронувшими публичные компании.
Владельцами американских гособлигаций на май являются Китай (1183,1 млрд долл.), Япония (1048,8 млрд долл.), Ирландия (301 млрд долл.), Бразилия (299,2 млрд долл.), Великобритания (265 млрд долл.).
Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме перед встречей с представителями Конгресса США заявил, что антироссийские санкции останутся в силе.