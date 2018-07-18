Росія вибула з числа найбільших власників казначейських паперів США

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністерство фінансів США опублікувало звіт про те, які саме країни є найбільш великими власниками американських облігацій. У списку 33 країни, серед яких немає Росії, інформує УНН

Це означає, що загальна сума казначейських паперів, якими володіла Москва в травні, становить менше 30 млрд доларів. За даними Мінфіну, на кінець травня у Росії залишалися облігації на 14,9 млрд доларів, тобто менше ніж у Казахстану або ПАР.

Для порівняння в квітні Росія була в списку з облігаціями на загальну суму в 48,7 млрд доларів. Уже тоді зазначалося, що Москва швидкими темпами скидала американські папери, оскільки у березні цей показник перевищував 96 млрд доларів. РФ тоді перебувала в середині списку, обходячи у тому числі Канаду, Францію і Німеччину. На кінець 2017 року в Росії були американські казначейські папери на 102,2 млрд дол.

Коментуючи 19 червня квітневі показники, глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що влада проводить політику диверсифікації, оцінюючи всі ризики — фінансові, економічні, геополітичні.

При цьому Набіулліна відмовилася пояснювати, куди ЦБ вклав резерви, виведені з США. Також вона не повідомила, чи пов’язані дії регулятора з квітневими санкціями, вперше торкнулися публічні компанії.

Найбільшими власниками американських держоблігацій станом на травень є Китай (1183,1 млрд дол.), Японія (1048.8 млрд дол.), Ірландія (301 млрд дол.), Бразилія (299,2 млрд дол.), Велика Британія (265 млрд дол.).

Нагадаємо, у вівторок президент США Дональд Трамп у Білому домі перед зустріччю з представниками Конгресу США заявив, що антиросійські санкції залишаться в силі.

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