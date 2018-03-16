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Россия в ответ на санкции США расширит свой "черный список"

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия в ответ на новые санкции США дополнит свой "черный список" новой "группой американских деятелей". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой "черный список" очередной группой американских деятелей", - сказал С.Рябков.

При этом российский чиновник заявил, что Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире", - добавил он.

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Также С.Рябков указал, что, разрушая российско-американские отношения, "эти политики играют с огнем".

Накануне в госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности введения против РФ санкций в связи с "делом Скрипаля". При этом американский минфин за несколько часов до объявления госдепартамента ввел санкции против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

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