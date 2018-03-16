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Росія у відповідь на санкції США розширить свій "чорний список"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія у відповідь на нові санкції США доповнить свій "чорний список" нової "групою американських діячів". Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Зі свого боку, з самого початку підтримуємо паритет щодо кількості осіб, включених в санкційні реєстри. Так що поповнимо свій "чорний список" черговою групою американських діячів", - сказав С.Рябков.

При цьому російський чиновник заявив, що Росія не хоче остаточно закривати вікно діалогу з США для можливості стабілізації двосторонніх відносин.

"Можливі й інші кроки з нашого боку, які ми будемо калібрувати, узгоджуючи з власними інтересами і, зрозуміло, виходячи з необхідності не закривати остаточно віконце для хоча б початку стабілізації двосторонніх відносин з Вашингтоном, від яких залежить досить багато в сучасному світі", - додав він.

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Також С.Рябков вказав, що, руйнуючи російсько-американські відносини, "ці політики грають з вогнем".

Напередодні в держдепартаменті США заявили, що не виключають можливості введення проти РФ санкцій у зв'язку зі "справою Скрипаля". При цьому американський мінфін за кілька годин до оголошення держдепартаменту ввів санкції проти 19 фізичних осіб і п'яти юридичних осіб РФ в рамках закону "Про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA), а також виконавчого указу 13694 про "блокування власності певних осіб, залучених до значної шкідливої кіберактівності".

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