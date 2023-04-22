россия держит в Черном море два ракетоносителя "калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находится на утро 22 апреля 8 российских кораблей, из них 2 носителя ракет типа "Калибр", информирует УНН со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
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"По состоянию на 11:00 22 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.
Детали
В Азовском море на дежурстве находится 1 вражеский корабль, в Средиземном - до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Отмечается, что за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
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- в Азовское море – 31 судно, из них 8 двигались из пролива Босфор;
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- в Черное море – 38 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
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Военно-морские силы подчеркнули, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что у россии осталось "критически мало" ракет типа "Калибр", поэтому их использование сейчас маловероятно.