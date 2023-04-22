росія тримає у Чорному морі два ракетоносії "калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває на ранок 22 квітня 8 російських кораблів, з них 2 носії ракет типу "Калібр", інформує УНН з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
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"Станом на 11:00 22 квітня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.
Деталі
В Азовському морі на чергуванні перебуває 1 ворожий корабель, у Середземному - до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 31 судно, з них 8 рухались з протоки Босфор;
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- до Чорного моря – 38 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
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Військово-морські сили наголосили, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо
Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що у росії залишилося "критично мало" ракет типу "Калібр", тому їх використання наразі малоймовірне.