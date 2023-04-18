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Гуменюк: у росії залишилося "критично мало" ракет "Калібр"

Гуменюк: у росії залишилося "критично мало" ракет "Калібр"

Київ • УНН

 • 432890 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У росії залишилося "критично мало" ракет типу "Калібр", тому їх використання наразі малоймовірне. Про це під час брифінгу повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Деталі

Речниця повідомила, що у Чорному морі корабельне угруповування ворога перебуває постійно і може нарощуватися від 6 до 15 одиниць. За її словами, це не тільки кораблі Чорноморського флоту, а й підрозділи берегової охорони прикордонного напрямку.

"Як правило, від одного до трьох ракетоносіїв ворог намагається тримати на чергуванні... Коли море штормить сильно, вони, як правило заводять ракетоносії у пункти базування", - зазначила вона.

При цьому, додала речниця, ракетоносії готові долучитися до несення служби "майже негайно за масштабами морської готовності", тобто "за дві-три години". 

Цитата

"Це говорить про те, що вони продовжують демонструвати свою присутність і силу у Чорному морі, але наразі використання "Калібрів" наврядчи ймовірно, оскільки їх лишилося критично мало. Скоріш за все, вони їх будуть економити, але можуть застосувати точково по особливо важливих об'єктах, яких у наших регіонах досить багато", - резюмувала Гуменюк.

Вона додала: "Не можна виключати, шо вони готують відтермінований масований ракетний удар типу "шокового впливу" ближче до своїх сакральних дат. Ми пам'ятаємо, що для Одеси знаковими ще є 2 травня, 9 травня для росіян. Це цілком імовірні, за аналітикою, дати, до яких ворог може підготуватися ретельно, поки що відкладаючи ці атаки".

Нагадаємо

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що в Одеській області не запроваджуватимуть довготривалу комендантську годину 2 та 9 травня.

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