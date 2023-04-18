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Гуменюк: у россии осталось "критически мало" ракет "Калибр"

Гуменюк: у россии осталось "критически мало" ракет "Калибр"

Киев • УНН

 • 432890 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. У россии осталось "критически мало" ракет типа "Калибр", поэтому их использование пока маловероятно. Об этом на брифинге сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Детали

Спикер сообщила, что в Черном море корабельная группировка врага находится постоянно и может наращиваться от 6 до 15 единиц. По ее словам, это не только корабли Черноморского флота, но и подразделения береговой охраны пограничного направления.

"Как правило, от одного до трех ракетоносителей враг пытается держать на дежурстве... Когда море штормит сильно, они, как правило, заводят ракетоносители в пункты базирования", - отметила она.

При этом, добавила спикер, ракетоносители готовы присоединиться к несению службы "почти немедленно по масштабам морской готовности", то есть "за два-три часа".

Цитата

"Это говорит о том, что они продолжают демонстрировать свое присутствие и силу в Черном море, но на данный момент использование "Калибров" вряд ли вероятно, поскольку их осталось критически мало. Скорее всего, они их будут экономить, но могут применить точечно по особо важным объектам, которых в наших регионах достаточно много", - резюмировала Гуменюк.

Она добавила: "Нельзя исключать, что они готовят отсроченный массированный ракетный удар типа "шокового воздействия" ближе к своим сакральным датам. Мы помним, что для Одессы знаковыми еще являются 2 мая, 9 мая для россиян. Это вполне вероятны, за аналитикой, даты, к которым враг может подготовиться тщательно, пока откладывая эти атаки".

Напомним

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Одесской области не будут вводить длительный комендантский час 2 и 9 мая.

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