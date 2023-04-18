В Одеській області довготривалу комендантську годину 2 та 9 травня не вводитимуть - Гуменюк

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"Поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину, наприклад, тривалістю добу та більше або кілька годин денного часу, немає потреби запроваджувати. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно. Якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково будуть надані такі рекомендації і запроваджені обмеження", - сказала вона.

Нагадаємо

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 11 квітня повідомив, що активність ворожої авіації на півдні України дещо знизилася.