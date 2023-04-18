В Одесской области длительный комендантский час 2 и 9 мая вводить не будут - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Одесской области не будут вводить длительный комендантский час 2 и 9 мая. Пока необходимости в этом нет, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает корреспондент УНН.
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"Пока ситуация по безопасности говорит о том, что длительный комендантский час, например, продолжительностью сутки и более или несколько часов дневного времени, нет необходимости вводить. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут предоставлены такие рекомендации и введены ограничения", - сказала она.
Напомним
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 11 апреля сообщил, что активность вражеской авиации на юге Украины несколько снизилась.