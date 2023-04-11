Активність ворожої авіації на півдні України дещо знизилася - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Активність ворожої авіації на півдні України дещо знизилася, ніч в Одеській області минула без обстрілів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.
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"Одещина: активність ворожої авіації на Півдні України дещо знизилася, ніч без обстрілів. У Чорному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів. Серед них - 1 ракетоносій з 4 "калібрами", - написав Братчук.
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Він зауважив, що через шторм у морі зросла мінна небезпека.
"Ситуація в області повністю контрольована", - підсумував речник ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.