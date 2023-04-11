Активность вражеской авиации на юге Украины несколько снизилась - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Активность вражеской авиации на юге Украины несколько снизилась, ночь в Одесской области прошла без обстрелов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, пишет УНН.
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"Одесская область: активность вражеской авиации на Юге Украины несколько снизилась, ночь без обстрелов. В Черном море на боевом дежурстве 8 вражеских кораблей. Среди них - 1 ракетоноситель с 4 "калибрами", - написал Братчук.
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Он отметил, что из-за шторма в море возросла минная опасность.
"Ситуация в области полностью контролируемая", - подытожил спикер ОВА.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.