Россия и Китай заблокировали резолюцию в СБ ООН по Венесуэле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18791 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122776 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124379 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122486 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 105160 просмотра
Актуальное
Россия и Китай заблокировали резолюцию в СБ ООН по Венесуэле

Россия и Китай заблокировали резолюцию в СБ ООН по Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 10427 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Россия и Китай во вторник, 28 февраля, наложили в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) вето на подготовленный США проект резолюции, призывающий к свободным и справедливым президентским выборам в Венесуэле, а также к беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в эту страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Проект резолюции поддержали в СБ ООН девять стран, в частности Великобритания, Франция и ФРГ. Против, кроме РФ и КНР, проголосовала также ЮАР. Три страны - Экваториальная Гвинея, Индонезия и Кот-д'Ивуар - воздержались.

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Напомним, что Россия также внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, предусматривающий "мирные средства" для достижения стабильности в Венесуэле. Но большинство стран отклонили этот документ.

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