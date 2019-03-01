Россия и Китай заблокировали резолюцию в СБ ООН по Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Россия и Китай во вторник, 28 февраля, наложили в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) вето на подготовленный США проект резолюции, призывающий к свободным и справедливым президентским выборам в Венесуэле, а также к беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в эту страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Проект резолюции поддержали в СБ ООН девять стран, в частности Великобритания, Франция и ФРГ. Против, кроме РФ и КНР, проголосовала также ЮАР. Три страны - Экваториальная Гвинея, Индонезия и Кот-д'Ивуар - воздержались.
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Напомним, что Россия также внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, предусматривающий "мирные средства" для достижения стабильности в Венесуэле. Но большинство стран отклонили этот документ.
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